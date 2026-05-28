Nasce Fandango Live, un “altro” festival

Film, libri, storie e voci d’eccezione per creare una nuova comunità: è questo il neonato Fandango Live. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno a Lecce, parte la prima edizione dell’iniziativa organizzata da Fandango Factory, progetto sostenuto da Fondazione CDP, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e Fondazione Con il Sud.

Quattro giornate aperte ai giovani e alla cittadinanza, piene di cinema, editoria, informazione e formazione, proposte di classici e cult imperdibili, incontri con scrittrici e scrittori, registi, personaggi dello spettacolo e della cultura, fra cui Benedetta Argentieri, Luca Barbarossa, Alessandro Baricco, Amélie Bonnin, Anna Castiglia, Oscar Iarussi, Riccardo Luna, Francesca Mannocchi, Nicolò Massazza dei Masbedo, Paolo Mereghetti, Nanni Moretti, Claudio Morici, Erica Mou, Valerio Nicolosi, Adriano Panatta, Francesco Piccolo, Sergio Rubini, Gioia Salvatori (Cuoro), Stefano Senardi, Kasia Smutniak, Valeria Solarino, Giovanni Veronesi, Daniele Vicari e tanti altri.

Tra gli appuntamenti imperdibili: la proiezione speciale di Mine vaganti di Özpetek, con annessa chiacchierata con l’autore; Che tempo è questo?, dialogo sull’intelligenza artificiale e sull’uso dei social network con Alessandro Baricco e Riccardo Luna; gli approfondimenti sui documentari Mur di Kasia Smutniak e Giulio Regeni – Tutto il male del mondo di Simone Manetti; Il maschio Zeno Cosini, spettacolo di Francesco Piccolo sui tormenti, le goffaggini e gli esiti tragicomici del protagonista del capolavoro di Italo Svevo; Nanni Moretti che condivide con il pubblico i suoi appunti personali, i pensieri e i processi creativi dietro ai suoi film in un incontro dal titolo I miei diari; il recital Luca Barbarossa ed Erica Mou, protagonisti di un racconto sulla musica italiana a partire dalle storie di Stefano Senardi, tra i più importanti produttori discografici italiani; l’anteprima, alla presenza della regista Amélie Bonnin, di Allora balliamo, il musical campione di incassi in Francia che ha aperto la scorsa edizione del Festival di Cannes; oltre a una selezione di film ambientati in Puglia e prodotti da Fandango: Il passato è una terra straniera di Daniele Vicari (2008), Il paese delle spose infelici di Pippo Mezzapesa (2011) e La terra di Sergio Rubini (2006). E molto molto altro.