‘Mrs. Doubtfire’, Robin Williams ha improvvisato così tanto che sono stati girati quasi 610mila metri di pellicola

Per celebrare i 30 anni di Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, il regista Chris Columbus ha condiviso alcuni dettagli sulla realizzazione del classico con protagonista la leggenda della commedia Robin Williams.

Durante un’intervista con Business Insider pubblicata martedì, Columbus ha rivelato che William ha improvvisato così tanto durante la realizzazione del film che sono stati girati quasi 610mila metri di pellicola.

Dopo il successo di Good Morning, Vietnam – che gli è valso la prima nomination all’Oscar come miglior attore – Williams ha recitato in diversi film come L’attimo fuggente, Risvegli, La leggenda del re pescatore e Aladdin, in cui ha prestato la voce al Genio. Quando Patch Adams incassò 135 milioni di dollari nel 1998, Williams guadagnava fino a 20 milioni di dollari a film. L’attore, noto per la sua arguzia e il suo genio comico, avrebbe interpretato il ruolo di Mrs. Doubtfire all’inizio degli anni Novanta, catapultando il film verso un successo leggendario.

“All’inizio mi ha detto: ‘Ehi boss, mi piace lavorare così, e se, per te va bene, faremo tre o quattro riprese basta sulla sceneggiatura e poi giochiamo,'”, ha ricordato Colombus. “Intendeva dire che voleva improvvisare. Ed è esattamente così che abbiamo girato ogni scena. Avremmo avuto esattamente quello che era stato scritto nel copione, e poi Robin sarebbe andato oltre, ed era davvero qualcosa che valeva la pena vedere”.

“Quella povera incaricata a supervisionare la sceneggiatura. Ricordiamoci che siamo all’inizio degli anni ’90, e lei non batteva a macchina quello che luidiceva. Lo scriveva a mano e Robin cambiava tutto a ogni ripresa”, ha continuato. “Quindi Robin poi non riusciva a ricordare molto di quello che aveva detto. Andavamo dal questa persona e glielo chiedevamo, ma a volte lei non capiva nemmeno tutto”.

Columbus ha aggiunto che è arrivato al punto in cui il film è stato girato con quattro telecamere solo per “stare al passo con lui” e che in diverse occasioni sono rimaste senza pellicola.

“[Gli Studios] adoravano quello che vedevano ogni giorno. Hanno guardato tutto? Non credo. Abbiamo girato quasi 610mila metri di pellicola per quel film”, ha detto il regista.

Columbus ha anche spiegato che spera di trasformare un giorno le riprese aggiuntive in un documentario sulla realizzazione del classico. “Questo è un esempio di Robin nel suo periodo migliore”, ha detto durante l’intervista. “Ci sono circa 972 scatole di filmati di Doubtfire – filmati che abbiamo utilizzato nel film, scene tagliate, filmati dietro le quinte – in un magazzino da qualche parte e vorremmo assumere un montatore che entri e lavori con tutto quel materiale. Vogliamo mostrare il processo artistico di Robin. C’è qualcosa di speciale e magico nel modo in cui svolgeva il suo lavoro e penso che sarebbe divertente approfondirlo”.

Da Rolling Stone US