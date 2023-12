‘Mr. & Mrs. Smith’, guarda il trailer della serie reboot con Donald Glover

Due sconosciuti solitari trovano lavoro per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una vita all’insegna del pericolo ma anche di lusso tra ricchezza, viaggi per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. Il problema: nuove identità in un matrimonio combinato come Mr. & Mrs. John e Jane Smith. Vi ricorda qualcosa? Sì, ovviamente il film del 2005 starring Angelina Jolie e Brad Pitt.

Ora arriva il primo trailer della serie reboot ,che vede nei ruoli del titolo Donald Glover e Maya Erskine. E viene ufficializzata anche la data di debutto dello show su Prime Video: 2 febbraio 2024, con Glover che ha anche creato la serie con la sceneggiatrice della sua Atlanta, Francesca Sloane.

Da quando la versione seriale di Mr. & Mrs. Smith è stata annunciata nel 2021, Phoebe Waller-Bridge è stata sostituita da Erskine e Glover continuato Atlanta con la terza e la quarta stagione, ha fatto una cover di Brittany Howard, preparato un film su Lando e ne ha sviluppato un altro basato sul cattivo di Spider-Man Hypno-Hustler. Quest’anno ha anche realizzato la serie horror Sciame, sempre per Prime Video.