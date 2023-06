Monica Bellucci non si nasconde più: «Amo Tim Burton»

Dopo le foto rubate e le indiscrezioni a proposito di un film insieme, arriva da Monica Bellucci la conferma: il nuovo compagno dell’attrice è Tim Burton.

I primi scatti “paparazzati” della coppia – 64 anni lui, 58 lei – sono stati diffusi lo scorso febbraio da Paris Match.

«Cosa posso dire… prima di tutto, che sono contenta di aver incontrato quest’uomo», ha dichiarato Monica a Elle France. «È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l’uomo, lo amo, e ora farò la conoscenza del regista. Comincia un’altra avventura».

Doppia conferma: oltre al suo fare coppia con Tim, Bellucci rivela la partecipazione al suo prossimo progetto, ovvero il già attesissimo sequel di Beetlejuice – Spiritello porcello.

Nel cast torneranno Winona Ryder e Michael Keaton e tra le new entry, oltre alla nostra Monica, ci sarà anche Jenna Ortega, la Mercoledì della serie burtoniana grande successo su Netflix.

«Adoro il suo mondo fatto di sogni in cui anche i mostri sono gentili», aggiunge Bellucci, «un mondo in cui possiamo trasformare i nostri lati più oscuri in qualcosa di radioso, catartico. I film di Tim Burton parlano di questo».

Quanto alla relazione privata, ha due parole inequivocabili: «Amo Tim». Per poi concludere: «E ho un grande rispetto per Tim Burton».