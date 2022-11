Millie Bobby Brown vorrebbe recitare nei panni di Britney Spears, ma la cantante non è d’accordo

Millie Bobby Brown, la giovane attrice protagonista di Stranger Things, ha dichiarato che in un futuro vorrebbe recitare nel ruolo di Britney Spears.

Ospite del The Drew Barrymore Show per promuovere il suo nuovo film, Enola Holmes 2, Brown ha così risposto quando le è stato chiesto se avesse qualche desiderio particolare per il futuro della sua carriera: «Vorrei poter recitare nella parte di una persona reale, e penso che Britney sarebbe perfetta per me».

L’attrice ha poi spiegato il motivo della scelta, evidenziando come entrambe siano artiste divenute celebri in giovane età: «La sua storia risuona con la mia. Sono cresciuta sotto lo sguardo del pubblico guardando i suoi video e le sue interviste di quando era giovane». Aggiungendo: «Non la conosco, ma quando guardo le sue foto sento che potrei raccontare la sua storia nel modo giusto».

La risposta di Britney non si è fatta attendere ed è stata anche piuttosto piccata. Con un post sul suo profilo Instagram, la regina del pop ha scritto: «Ho sentito di persone che vorrebbero fare dei film sulla mia vita… non sono morta!!! Ma comunque mi sembra abbastanza ovvio che mi preferiscano morta»