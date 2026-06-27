Millie Bobby Brown e David Harbour torneranno a recitare insieme nei ruoli di padre e figlia

A pochi mesi dalla conclusione di Stranger Things, David Harbour e Millie Bobby Brown non vedono già l’ora di tornare insieme sul set. I due co-protagonisti saranno al centro della prossima serie di spionaggio di Jack Thorne, prodotta da A24 per Netflix.

Niente poteri soprannaturali questa volta: Brown interpreterà Rebecca, la figlia distante di Matt Wolfe, l’agente FBI caduto in disgrazia a cui dà il volto Harbour. Quando Rebecca scompare nel bel mezzo di una missione di spionaggio tutta sua, Wolfe spolvera i vecchi strumenti del mestiere si mette sulle sue tracce.

«Siamo lieti di dare vita a questo spy drama con un gruppo straordinario di talenti con cui abbiamo avuto la fortuna di collaborare in passato», ha dichiarato Jinny Howe, responsabile delle serie scripted di Netflix per Stati Uniti e Canada. «La capacità di Jack Thorne di trovare la storia profondamente umana dentro un thriller non ha eguali, e assistere alla reunion tra Millie Bobby Brown e David Harbour — questa volta nei panni di padre e figlia separati su fronti opposti di una crisi — è qualcosa che il pubblico amerà. A24 è il partner ideale per portare questa storia ai nostri abbonati in tutto il mondo».

Le dichiarazioni entusiaste arrivano alcuni mesi dopo che dichiarazioni della stessa Bobby Brown avevano messo a tacere le speculazioni che tra lei e Harbour corresse cattivo sangue a causa di presunti episodi di bullismo avvenuti sul set di Stranger Things. «Io e David abbiamo un ottimo rapporto. Lavoriamo a stretto contatto sulle scene e durante la preparazione, e sono davvero entusiasta che tutti possano vedere l’amore e il duro lavoro che ci mettiamo, la conclusione della nostra relazione e il suo impatto, e di poter offrire ai fan – soprattutto a quelli di Hopper e Eleven – scene che ritengo saranno di grande impatto», aveva detto a inizio dicembre 2025. «[David] Mi fa venire voglia di dare il massimo ogni volta che vedo che recitiamo insieme, perché so che lui ce la sta mettendo tutta. A volte è davvero una sorta di scossa per me».

Da Rolling Stone US