Michelle Trachtenberg, rivelata la causa della morte

È stata rivelata la causa della morte di Michelle Trachtenberg. L’attrice nota per Buffy l’ammazzavampiri e Gossip Girl è morta lo scorso 26 febbraio a 39 anni.

E ora l’ufficio del medico legale capo di New York City conferma a People i risultati delle indagini.

Trachtenberg è deceduta per cause naturali, a seguito di complicazioni dovute al diabete mellito, una malattia metabolica cronica caratterizzata da livelli elevati di glucosio nel sangue di cui l’attrice soffriva.

Trachtenberg è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento di Manhattan la mattina del 26 febbraio. La sua famiglia aveva rifiutato l’autopsia dopo che la polizia di New York City aveva dichiarato che non vi erano prove di dolo o reato, come è stato ora ulteriormente confermato.