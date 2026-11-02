Michael Mann si è sparato accidentalmente a una gamba in un poligono di tiro

Il regista di Heat – La sfida Michael Mann è stato brevemente ricoverato sabato dopo essersi sparato accidentalmente a una gamba in un poligono di tiro di Los Angeles.

L’incidente è avvenuto verso le 16 del giorno di Halloween. Polizia e personale medico sono intervenuti al The Range LA in seguito alle chiamate per lo sparo, come ha riportato per primo TMZ.

«Sabato, in un poligono di tiro, un’arma ha sparato accidentalmente mentre era nella fondina, causando una ferita superficiale al regista Michael Mann», ha dichiarato a Rolling Stone un portavoce del regista. «È stato medicato e sta per essere dimesso».

Una fonte vicina a Mann riferisce che l’incidente è avvenuto mentre il regista, tiratore esperto da decenni, si stava esercitando al bersaglio nel poligono autorizzato. Anche se è intervenuta un’équipe medica, la ferita è stata giudicata lieve e sottocutanea.

Mann, 83 anni, che ha diretto anche film come Manhunter – Frammenti di un omicidio, Insider – Dietro la verità e Alì, dovrebbe avere qualche mese per rimettersi prima di imbarcarsi nel prossimo progetto: il prequel/sequel, atteso da tempo e pieno di nomi di richiamo, del suo epico crime Heat.

Heat 2, che stando alle indiscrezioni vedrà nel cast Christian Bale, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Stephen Graham e molti altri, dovrebbe finalmente iniziare le riprese a gennaio 2027, ha detto di recente Graham a Today. Il film, tratto da un libro che lo stesso Mann ha co-scritto, avrebbe dovuto partire già quest’anno.

Da Rolling Stone US