Michael J. Fox: «Non temo la morte»

Michael J. Fox è tornato a parlare della sua malattia in una nuova intervista. L’attore, protagonista della trilogia Ritorno al futuro, da più di 30 anni ha il morbo di Parkinson (gli fu infatti diagnosticato nel 19919. In una recente intervista con Town & Country, Michael ha affermato di «non temere la morte».

Ha continuato: «Un giorno finirò la benzina. Un giorno dirò semplicemente: oggi non esco, no. Se ciò accadrà, lo lascerò succedere. Ho 62 anni».

Anche se Michael non ha paura di morire, ha rivelato che «tutto ciò che metterebbe in difficoltà la mia famiglia» ed è questo in realtà che lo spaventa. Michael e la moglie Tracy Pollan hanno quattro figli: Sam, Aquinnah, Schuyler ed Esme.

L’attore ha lasciato la recitazione nel 2021. In una intervista di qualche mese fa aveva dichiarato: «Non si muore di Parkinson. Si muore con il Parkinson…. Non arriverò a 80 anni». Michael aveva poi parlato dei progressi che la ricerca ha fatto nella lotta contro la sindrome, sottolineando che c’era però ancora molto da fare.

«Non voglio mentire, è sempre più difficile, sempre più difficile», dice. «Ogni giorno è più difficile. Ma è così che vanno le cose».