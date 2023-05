Michael J. Fox: «Leonardo DiCaprio mi ha convinto a smettere di recitare»

Pare che Michael J. Fox debba ringraziare Leonardo DiCaprio per la scelta di ritirarsi da Hollywood. La star di Ritorno al futuro, 61 anni, ha mollato la recitazione nel 2021. Gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson negli anni ’90, ma ha comunque continuato a lavorare per tutti questi anni.

In una recente intervista però ha rivelato come il premio Oscar abbia ispirato la sua decisione. Parlando con Empire, Michael ha spiegato come aver visto Leonardo in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino l’abbia influenzato. In particolare, c’è scena in cui il personaggio dell’attore, Rick Dalton, fatica a ricordare le sue battute: una circostanza che Fox conosce benissimo.

«Torna in camerino e urla allo specchio, fuori di testa», ha ricordato al New York Post. «Ho avuto questo momento in cui mi sono guardato anche io allo specchio e ho pensato: “Non riesco più a ricordare quello che devo dire. Ok, allora basta, andiamo avanti”. È stato tutto molto sereno», ci tiene a sottolineare Michael J. Fox.