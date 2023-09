Michael Gambon è morto a 82 anni

Michael Gambon, attore irlandese conosciuto soprattutto per avere interpretato il ruolo di Albus Silente nella maggior parte dei film della saga di Harry Potter e quello di Philip Marlowe nella serie della BBC The Singing Detective, è morto a 82 anni a causa di una polmonite.

Lo ha annunciato la sua famiglia, che in un comunicato ufficiale ha scritto: «Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale».

Gambon nacque a Dublino il 19 ottobre del 1940, e prima di approdare al cinema ebbe una lunga carriera come attore teatrale: inizialmente lavorò per il National Theatre di Londra, sotto la direzione artistica di Laurence Olivier, interpretando numerosi ruoli in commedie di Alan Ayckbourn. Nel 1980 prese parte alla produzione di Galileo di John Dexter, e negli anni seguenti interpretò Re Lear, Otello e altri personaggi per il Royal National Theatre e la Royal Shakespeare Company. Apparì spesso in tv prima di cimentarsi in ruoli rilevanti al cinema, alla fine degli anni Ottanta.

Sullo schermo Gambon interpretò diversi ruoli iconici, come re Giorgio V in Il discorso del re (2010), Winston Churchill nella serie tv Churchill’s Secret (2015) e il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson nel telepic della HBO del 2002 Path to War, per il quale aveva ottenuto una nomination agli Emmy. Ottenne il ruolo Albus Silente dopo la morte di Richard Harris, che aveva interpretato il preside di Hogwarts nei primi due film, Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti.