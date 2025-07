Michael Douglas potrebbe non recitare mai più

Durante la celebrazione del 50º anniversario di Qualcuno volò sul nido del cuculo, al Festival di Karlovy Vary (7 luglio 2025), l’attore e produttore 80enne Michael Douglas ha dichiarato che, a meno di proposte eccezionali, non ha alcuna intenzione di tornare davanti alla cinepresa.

Douglas, vincitore di due premi Oscar, non recita più dal 2022, anno in cui ha interpretato Benjamin Franklin nella serie Apple TV+ Franklin. Ha spiegato di essersi fermato volontariamente per non arrivare a “crollare sul set” dopo quasi sessant’anni di lavoro ininterrotto. E pur senza definirsi in pensione, ha ammesso: «Se arrivasse qualcosa di davvero speciale, potrei pensarci; altrimenti, sto bene così».

In questo periodo Douglas si sta occupando di uno script per un piccolo film indipendente. Inoltre, sempre dal palco del Festival, ha lanciato un monito sulla situazione politica statunitense, di cui ha detto: «Stiamo flirtando con l’autocrazia… la politica ormai sembra un business, il profitto ha preso il sopravvento». Ha concluso esortando a custodire la democrazia con attenzione e responsabilità.