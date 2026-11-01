Michael Douglas dà notizie di Jack Nicholson: «Sta bene», ma è «sparito»

Michael Douglas ha dato notizie dell’amico Jack Nicholson. Secondo Douglas, il leggendario attore, che non compare sul grande schermo da 16 anni, sta «bene» ma è «sparito».

L’amicizia tra i due risale alla metà degli anni Settanta, quando Douglas produsse Qualcuno volò sul nido del cuculo, il film con cui Nicholson vinse l’Oscar.

Douglas era a Swansea, in Galles, per presentare il suo memoir One Helluva Ride. Lì ha detto che avrebbe voluto condividere il set con Nicholson. «Mi sarebbe piaciuto recitare con Jack», ha dichiarato scrive People. «Non lavora più. Sta bene. È sparito. Questo lo so».

L’ultima apparizione di Nicholson al cinema risale al 2010, con Come lo sai.

«Lo vedo ancora, e sta bene», ha aggiunto Douglas. «Se ne sta lassù a casa sua, e gira in pantofole. Succede. Se lo merita. E lo capisco. Ha qualche anno più di me, ma lo capisco».

Negli ultimi anni Nicholson ha ridotto drasticamente le apparizioni pubbliche. Si fa vedere solo ogni tanto a qualche partita dei Los Angeles Lakers. Nel 2025, però, è comparso a sorpresa in TV per presentare Adam Sandler nella puntata per i 50 anni del Saturday Night Live. Lo aveva già fatto, in un ruolo simile, nella puntata per i 40 anni del programma, nel 2015.

Da Rolling Stone US