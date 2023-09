Michael Caine: «Ai miei tempi le scene di sesso si giravano e basta»

Michael Caine, il grande attore inglese oggi 90enne vincitore di due premi Oscar (per Hannah e le sue sorelle e Le regole della casa del sidro), non comprende le nuove regole dei set.

Intervistato dal Daily Mail, che gli ha chiesto cosa pensa della nuova figura dell’intimacy coordinator (ovvero colui o colei che, sul set, guida gli attori durante le scene di sesso), ha risposto: «Davvero? Sul serio? E che cosa sono? Ai miei tempi non c’erano».

Per poi aggiungere con un certo rammarico: «Quando ho iniziato io, giravamo le scene di sesso e basta, senza che nessuno interferisse. È cambiato tutto».

Il divo di Alfie, conosciuto dal pubblico più giovane per il ruolo del maggiordomo Alfred nella trilogia del Cavaliere oscuro di Christopher Nolan, solo ora sta pensando di andare in pensione: «Ho 90 anni, non cammino più molto bene: forse è arrivato anche per me il tempo di ritirarmi».