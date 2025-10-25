Michael B. Jordan e Austin Butler per un nuovo reboot di ‘Miami Vice’

Austin Butler è in trattative iniziali per recitare nel reboot di Miami Vice diretto Joseph Kosinski per la Universal Pictures.

Se l’accordo dovesse concludersi, Butler interpreterebbe James “Sonny” Crockett al fianco di Michael B. Jordan nei panni di Ricardo “Rico” Tubbs, i detective della Florida del Sud interpretati da Don Johnson e Philip Michael Thomas nella classica serie TV degli anni ’80. (Colin Farrell e Jamie Foxx hanno interpretato i ruoli nel primo adattamento cinematografico, Miami Vice del 2006, per la regia di Michael Mann).

Butler è balzato in cima alla classifica dei migliori attori di Hollywood dopo aver interpretato la leggenda del rock and roll Elvis Presley in Elvis di Baz Luhrmann, che gli è valso un Golden Globe e un BAFTA, oltre a una nomination all’Oscar come miglior attore. Dopo Dune – Parte 2, la sua ultima fatica è Una scomoda circostanza – Caught Stealing di Darren Aronofsky.

Michael B. Jordan invece è il protagonista della rivoluzione black hollywoodiana iniziata da insieme a Ryan Coogler con Prossima fermata Fruitvale Station (2013). I suoi ruoli più celebri sono Adonis Creed negli spin-off di Rocky, Creed (il terzo capitolo ha segnato anche il debutto alla regia), ed Erik Killmonger in Black Panther. Il suo I peccatori è uno dei film più amati della scorsa stagione.

Joseph Kosinski, le cui recenti incursioni in titoli come Top Gun: Maverick e F1 – Il film si sono rivelate innovative e redditizie, ora esplora “il glamour e la corruzione della Miami di metà anni ’80” con un reboot di Miami Vice. Il film, spiega la sinossi ufficiale, è “ispirato all’episodio pilota e alla prima stagione della storica serie televisiva che ha influenzato la cultura e ha dettato lo stile di tutto, dalla moda al cinema”. La produzione del progetto, che sarà girato in Imax, dovrebbe iniziare il prossimo anno. Miami Vice dovrebbe uscite al cinema il 6 agosto 2027.