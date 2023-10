Meryl Streep e il marito Don Gummer sono separati da più di sei anni

Meryl Streep e il marito, Don Gummer, non sono più una coppia. Lo hanno confermato fonti a Page Six.

L’icona premio Oscar, 74 anni, e il celebre scultore, 76 anni, sono stati insieme per ben 45 anni. In una dichiarazione, un portavoce della star ha detto: “Don Gummer e Meryl Streep sono separati da più di sei anni e, sebbene si prenderanno sempre cura l’uno dell’altra, hanno scelto di vivere separati”.

La notizia potrebbe sembrare uno shock dato che l’attrice è stata vista oggi ai Princesa de Asturias Awards 2023 mentre indossava la sua fede nuziale. Ma la coppia è stata insieme sul red carpet l’ultima volta agli Oscar del 2018.

Meryl Streep e Don Gummer hanno quattro figli: il cantautore Henry Wolfe, 43 anni, e le attrici Mamie Gummer, 40, Grace Gummer, 37, e Louisa Jacobson, 30, che hanno cresciuto nella loro proprietà in Connecticut, nella tranquilla e storica città di Salisbury. Hanno anche cinque nipoti. Henry ha due figli con sua moglie Tamryn Storm Hawker. Lo stesso Mamie con il marito Mehar Sethi.

Nel frattempo Grace ha recentemente dato alla luce il suo primo figlio con Mark Ronson. Per quanto riguarda Louisa, è conosciuta soprattutto per il suo ruolo da protagonista nello show della HBO/Sky The Gilded Age.

Oltre alla loro fattoria nel Connecticut, la coppia ha condiviso un ampio loft Tribeca a New York City fino a quando non lo ha venduto per 15,8 milioni di dollari nel gennaio 2020. Streep ha poi acquistato una casa da 4 milioni di dollari a Pasadena, in California, nel luglio 2020.

Streep e Gummer furono introdotti per la prima volta dal fratello Harry nel 1978. All’epoca l’attrice era in lutto per la perdita del fidanzato e co-protagonista del Cacciatore John Cazale, morto di cancro ai polmoni quell’anno.