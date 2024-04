‘Melrose Place’, in arrivo un nuovo reboot (con molti volti originali)

Melrose Place è pronto a tornare. È in lavorazione un nuovo reboot (ce n’era già stato uno, di poco successo, dieci anni fa) di una delle serie più cult degli anni ’90. E la differenza è che stavolta torneranno molti dei volti originali.

Heather Locklear – nata nella serie come “special guest star” e poi diventata una dei protagonisti a tutti gli effetti – Laura Leighton e Daphne Zuniga sono pronte a riprendere i loro ruoli di un tempo, che tornano nel copione firmato da Lauren Gussis.

Questa la sinossi diffusa insieme all’annuncio del rifacimento della seria: “Quando uno dei loro amici più cari muore all’improvviso, gli originali residenti di Melrose Place si ritrovano per celebrarlo. Ma questa reunion riporta a galla vecchi traumi, riaccende vecchi amori e vecchi risentimenti, e rivela nuovi segreti, riportando i personaggi nel caos dei drammi di un tempo, ma visti attraverso la prospettiva attuale”.

Il Melrose Place originale, creato da Darren Star, è andato in onda per sette stagioni tra il 1992 e il 1999. Il suo cast comprendeva nomi come Courtney Thorne-Smith, Andrew Shue, Thomas Calabro, Josie Bissett, Grant Show, Doug Savant, Vanessa A. Williams, Amy Locane e Daphne Zuniga, a cui poi si sono aggiunti Heather Locklear nel ruolo cult di Amanda Woodward, Laura Leighton, Marcia Cross, Jack Wagner, Kristin Davis, Rob Estes, Lisa Rinna e Brooke Langton.