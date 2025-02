Maya Hawke: «A volte puoi fare un film solo se hai un certo numero di follower su Instagram»

Avere o non avere un account Instagram, ed essere molto o poco seguiti sul social di Meta, farebbe un’enorme differenza nel mondo del cinema e dello spettacolo. Questo è quanto ha detto Maya Hawke ai microfoni del podcast Happy Sad Confused.

«Di Instagram non mi interessa niente. Fa schifo. E questo è ok, però, sai che cosa ti dico? Che a volte puoi ricevere i fondi per un film solo se hai un certo numero di follower su Instagram. Ed è una linea davvero sottile su cui muoversi».

L’attrice ha poi aggiunto che avrebbe considerato più volte di cancellare il suo profilo, senza però arrivare a prendere la decisione finale, proprio per questi motivi. Il sistema sarebbe questo: alcuni produttori direbbero ai registi che, per mettere insieme il cast che vogliono per un certo film, devono anche mettere insieme un certo numero di follower. Questo significa che, se Maya Hawke dovesse cancellare il suo profilo, per averla nel cast si dovrebbero scritturare interpreti con follower sufficienti a coprire il suo “buco”.

Hawke ha poi aggiunto che, per fortuna, non tutti i registi sono legati a queste dinamiche. Ma che, secondo lei, sono solo una decina o circa quelli che possono muoversi con mano completamente libera. «Con loro puoi davvero concentrati e stare lì e fare un film con loro. Sono stata fortunata ad avere avuto la possibilità di lavorare con tre di loro nella mia vita. Ho fatto tre set in cui le cose funzionavano davvero così: Quentin Tarantino (per C’era una volta a Hollywood, ndr), Bradley Cooper (Maestro, ndr) e Wes Anderson (Asteroid City, ndr)».