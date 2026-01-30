Martin Scorsese, Seth Rogen e tanti altri rendono omaggio a Catherine O’Hara

Il mondo intero sta piangendo la morte di Catherine O’Hara. L’attrice canadese, diventata celebre per il suo ruolo comico nella serie Second City Television e protagonista di film come Mamma, ho perso l’aereo e Campioni di razza, oltre che della sitcom di successo Schitt’s Creek, è morta all’età di 71 anni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa venerdì. Celebrità di Hollywood e non solo stanno ricordando l’attrice come un «genio della comicità» e una persona «piena di gioia».

Un altro ruolo fondamentale nella carriera di O’Hara è stato quello di Delia Deetz in Beetlejuice di Tim Burton. Michael Keaton, suo coprotagonista nel film, le ha reso omaggio con un post su Instagram. «Ci conosciamo da prima del primo Beetlejuice. È stata la mia finta moglie, la mia finta nemesi e una vera, autentica amica nella vita reale. Fa male. Mi mancherà tantissimo. Un pensiero anche a Beau», ha scritto Keaton, riferendosi al vedovo dell’attrice, Bo Welch.

Uno dei ruoli più recenti di O’Hara è stato quello di Patty Leigh nella serie Apple TV+ The Studio. Seth Rogen, creatore e protagonista dello show, le ha dedicato un commovente post su Instagram. «Non so davvero cosa dire… Ho detto a O’Hara la prima volta che l’ho incontrata che pensavo fosse la persona più divertente che avessi mai avuto il piacere di guardare sullo schermo. Mamma, ho perso l’aereo è stato il film che mi ha fatto venire voglia di fare cinema. Lavorare con lei è stato un vero onore. Era esilarante, gentile, intuitiva, generosa… mi faceva venire voglia di rendere la nostra serie abbastanza bella da essere all’altezza della sua presenza. È devastante. Siamo tutti fortunati ad aver vissuto in un mondo in cui c’era lei», ha scritto Rogen.

O’Hara era nota anche per il suo lavoro nelle commedie mockumentary di Christopher Guest, tra cui For Your Consideration. In una dichiarazione a Rolling Stone, il regista le ha reso omaggio scrivendo: «Sono devastato. Abbiamo perso uno dei giganti della comicità del nostro tempo. Mando tutto il mio amore alla sua famiglia».

Lily Tomlin, che ha recitato al fianco di O’Hara in Schitt’s Creek, ha ricordato l’ex collega come «luminosa, bellissima e piena di gioia, una gioia che ha toccato così tante persone». Anche la regista di Schitt’s Creek Jordan Canning ha reso omaggio a O’Hara, definendola «la persona più gentile, generosa e leggendaria». In una didascalia su Instagram ha aggiunto: «Siamo stati tutti così fortunati ad averti nel mondo, a farci ridere». La regista ha condiviso una foto di O’Hara in costume nei panni di Moira Rose e ha spiegato: «L’ho scattata mentre la salutavamo con un applauso l’ultimo giorno di Schitt’s Creek. Nessuno era più amato di lei».

Anche Martin Scorsese ha condiviso i suoi pensieri sulla morte di O’Hara, che «sembra impossibile», in una dichiarazione. Il celebre regista aveva lavorato con l’attrice nel 1984 nella commedia neo-noir Fuori orario. Ha continuato: «Molti la conoscono per Schitt’s Creek. Per molti altri sono i film di Mamma, ho perso l’aereo, o Beetlejuice, o le commedie di Christopher Guest. Per me, e per la maggior parte dei miei amici, è SCTV. Mi basta pensare a uno dei personaggi che ha creato, come Lola Heatherton o Dusty Towne, per scoppiare a ridere. Catherine era un vero genio comico, una vera artista e una persona meravigliosa. Sono stato fortunato a poter lavorare con lei in Fuori orario, e mi mancheranno la sua presenza e la sua arte. Mancheranno a tutti noi».

Macaulay Culkin ha pubblicato un toccante omaggio a O’Hara, che interpretava sua madre in Mamma, ho perso l’aereo. «Mamma. Credevo avessimo tempo», ha scritto l’attore all’inizio di una dolce didascalia. Anche il regista del cult natalizio ha scritto un post su Instagram, raccontando di essere rimasto «sconvolto e con il cuore spezzato» alla notizia della morte di O’Hara. «Ero un fan ossessivo del genio comico di Catherine in SCTV ed ero entusiasta quando accettò di interpretare la mamma di Kevin in Mamma, ho perso l’aereo. Quello che molti non capiscono è che Catherine si porta sulle spalle il 50% del peso di quel film. Il film semplicemente non funzionerebbe senza la sua straordinaria interpretazione. Catherine dà al film una profondità emotiva profonda. Mi mancherà moltissimo. C’è però un piccolo conforto nel pensare che due dei migliori esseri umani che abbia mai conosciuto, Catherine e John Candy, siano di nuovo insieme, a improvvisare brillantemente e a farsi ridere a vicenda».

Anche Pedro Pascal ha ricordato «l’unica e inimitabile» O’Hara. «Oh, genio, che privilegio esserti stato vicino. Eternamente grato. C’è meno luce nel mio mondo; questo mondo fortunato che ti ha avuta ti conserverà per sempre», ha scritto nel copy. Nel 2025, O’Hara aveva lavorato al fianco di Pascal nella seconda stagione di The Last of Us.

Michael Bublé, anche lui canadese, ha ricordato O’Hara come «un’ambasciatrice del Canada nel senso più autentico: brillante, impavida, profondamente originale e così piena di umanità» in un tributo su Instagram. Ha poi aggiunto: «Come artista mi ha ispirato più di quanto potrà mai sapere. Ha fissato lo standard di cosa significhi rappresentare il proprio Paese con eccellenza e grazia, senza mai perdere calore o umiltà. Il mio cuore è spezzato per la sua famiglia, per i suoi cari e per tutti quelli che l’hanno amata, qui in Canada e in tutto il mondo. Se stai soffrendo per questa perdita, non sei solo. Stiamo tutti condividendo un pezzo di questa tristezza. Riposa in pace, Catherine. Grazie di tutto».

O’Hara è stata ricordata con affetto sia da chi ha lavorato con lei sia da chi non l’ha mai conosciuta personalmente, con molte star che hanno condiviso messaggi di cordoglio. Amy Sedaris ha scritto di essere «davvero distrutta», rivelando quanto O’Hara l’avesse ispirata come attrice. «Ero ossessionata da lei e da SCTV. Poteva fare qualsiasi cosa. Era così divertente, così originale. Una notizia tristissima… un altro spirito in cielo», ha aggiunto.

Colman Domingo ha scritto nelle sue Instagram Stories: «Fa male. Una donna così dolce». Anche Slash ha pubblicato una foto dell’attrice su Instagram con una semplice didascalia: «RIP #CatherineOhara».

