Martin Scorsese farà un nuovo film su Gesù

Marty non si ferma, anzi, continua ad alzare la posta. Dopo l’anteprima mondiale a Cannes di Killers of the Flower Moon, starring Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, a 80 anni suonati, Scorsese ha rivelato che il suo prossimo progetto parlerà di Gesù. E lo ha fatto dopo quello che pare essere stato un commovente incontro personale con Papa Francesco.

Martin Scorsese meets with Pope Francis, announces plans to make a new film about Jesus https://t.co/jNSpRzQdEG — Fox News (@FoxNews) May 30, 2023

Nei giorni scorsi infatti il regista ha avuto un’udienza privata con il pontefice, spiegando poi che “l’appello del Santo Padre ‘a farci vedere Gesù'” lo ha colpito “profondamente” e si sente quindi in dovere di onorare quella richiesta.

“Ho risposto all’appello del Papa agli artisti nell’unico modo che conosco: immaginando e scrivendo una sceneggiatura per un film su Gesù. E sto per iniziare a farlo”, ha detto Scorsese, come riporta Variety.

Scorsese ha parlato nel corso della “Global Aesthetics of the Catholic Imagination”, una conferenza tenuta dalla rivista dei gesuiti La Civiltà Cattolica e dalla Georgetown University, alla quale ha partecipato anche il Papa. Il regista ha riflettuto sui suoi film precedenti incentrati sul Cristianesimo, tra cui Silence del 2016 (sui preti cristiani perseguitati nel Giappone del XVII secolo) e il controverso L’ultima tentazione di Cristo, che era stato condannato dalla Chiesa cattolica nel 1988. Parlando dell’intersezionalità della sua fede e del suo lavoro, Scorsese aveva spiegato in precedenza: “Tutta la mia vita è stata film e religione. Questo è tutto. Nient’altro”.