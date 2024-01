‘Martedì e venerdì’, guarda il trailer del nuovo film di Fabrizio Moro con Edoardo Pesce

Dopo Ghiaccio, con Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni, Fabrizio Moro torna alla regia (sempre insieme ad Alessio De Leonardis) per Martedì e venerdì, starring Edoardo Pesce nei panni di Marino, un uomo che si trova in un momento difficile della vita: si è appena separato dalla moglie Simona e può vedere la figlia soltanto due giorni a settimana, martedì e venerdì appunto.

Di più: a causa di vecchie tasse non pagate, è costretto a chiudere la sua officina motociclistica. Le difficoltà economiche crescenti e l’incapacità di far fronte a una nuova e complicata gestione della sua vita privata lo spingono a unirsi alla banda di un amico criminale. Rapinano supermercati sfruttando anche la sua abilità come pilota di moto… Quanto riuscirà a mantenere segreta alla sua ex moglie la sua doppia vita? Quanto la sua “nuova attività” metterà in bilico il rapporto con sua figlia?

Nel cast ci sono anche Rosa Diletta Rossi, Giorgio Caputo, Josafat Vagni, Aurora Menenti, Davide Argenti, Adamo Dionisi, Pier Giorgio Bellocchio e Mirko Frezza.

Prodotto da Francesca Verdini, una produzione La casa rossa con Rai Cinema, in coproduzione con RS Productions e Pepito Produzioni, in associazione con Urban Vision, Martedì e Venerdì arriva al cinema il prossimo 22 febbraio distribuito da Medusa.