Margot Robbie produrrà un film ispirato al videogioco ‘The Sims’

Fuga da Barbieland, sì grazie, ma solo per rifugiarsi in un nuovo immaterial world. Dopo aver partecipato alla produzione di Barbie di Greta Gerwig (e aver ottenuto una nomination agli Oscar come Miglior film), LuckyChap, società di produzione di Margot Robbie, Tom Ackerly, Josey McNamara e Sophia Kerr contribuirà a realizzare un film ispirato al videogioco di culto dei primi Duemila The Sims. Insieme a loro è entrata nel progetto la Vertigo Entertainment di Roy Lee e Miri Yoon.

Per i profani, un corso accelerato: originariamente sviluppato per il pc da Electronic Arts (EA), The Sims permetteva di prendere possesso di un avatar virtuale dalle fattezze umane, accompagnandolo e guidandolo per tutta la durata della (fittizia) vita tra desideri da realizzare, amori da trovare, mondi da esplorare. EA dovrebbe contribuire alla realizzazione e ideazione creativa del lungometraggio, entrando dunque come ulteriore produttore.

Il progetto si avvale dell’esperienza di Lee, già produttore dei film ispirati ai Lego. La regia dovrebbe essere affidata a Kate Herron – ve la potreste ricordare come regista della prima stagione della serie tv Loki. Anche lo script dovrebbe essere affidato a Herron, che sarà affiancata da Briony Redman per la stesura.