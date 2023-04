‘Mare Fuori’ non si ferma: un musical, uno spin-off e possibili remake all’estero

Non sembra fermarsi il grande successo della serie tv di Rai 2, Mare Fuori. Dopo aver conquistato non solo il pubblico televisivo, ma anche quello dello streaming (con oltre 105 milioni di visualizzazioni) e quello del mercato discografico (non c’è karaoke dove non si canti ‘O mar for, la sigla firmata da Stefano Lentini, Lolloflow, Matteo Paolillo e Raiz), la serie creata da Cristiana Farina e Maurizio Careddu ha progetti molto ambiziosi.

Rumors attorno alla società di produzione Picomedia sostengono infatti che in cantiere ci sia – oltre ad una quarta stagione (si parla addirittura di altre due già confermate) prevista per settembre 2023 – un musical (a ribadire il successo commerciale della colonna sonora composta da Lentini ma che vede la partecipazione di membri del cast) e un film spin-off.

La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, nei giorni scorsi ha svelato all’Ansa che si starebbe trattando per un remake americano. Voci parlano anche di possibili remake in Spagna, Francia e Germania. La serie nel mentre ha già varcato i confini della penisola ed è in programmazione in Australia, Israele, Germania, nei paesi scandinavi e in quell’est Europa.