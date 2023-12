‘Mamma ho perso l’aereo 2’, Donald Trump: «Un successo anche grazie al mio cameo»

Donald Trump ha criticato il regista di Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, Chris Columbus, per aver affermato in un’intervista che l’ex Presidente degli Stati Uniti si sia ritagliato il suo ruolo nel film con prepotenza.

Sulla piattaforma Truth Social, Donald Trump ha detto che Columbus e il team di produzione lo hanno «pregato di fare un cameo nel film».

«Hanno affittato il Plaza Hotel di New York, che all’epoca era mio. Ero molto occupato, non volevo farlo. Sono stati gentili ma soprattutto insistenti» ha scritto Trump. «Ho accettato, e il resto è storia! Quel piccolo cameo è decollato come un razzo e il film è stato un grande successo, e lo è ancora, soprattutto nel periodo natalizio. La gente mi chiama ogni volta che va in onda».

Come riporta Variety, in un’intervista con Business Insider, Columbus ha ricordato come lui e il suo team «volessero girare nell’atrio» del Plaza perché «non potevano ricostruire» l’hotel su un set. Presumevano che fosse necessario pagare solo una tariffa per utilizzare la location, ma Trump aveva un’altra condizione.

«L’unico modo in cui puoi usare il Plaza è se sono nel film»: queste la parole di Trump secondo Columbus. «Così abbiamo deciso di inserirlo nel film, e quando lo abbiamo proiettato per la prima volta è accaduta una cosa assurda: la gente ha esultato quando Trump è apparso sullo schermo. Quindi ho detto al mio montatore: “Lascialo”».

Ma Trump non ci sta: «Niente potrebbe essere più lontano dalla verità», ha risposto. «Quel cameo ha contribuito a rendere il film un successo, ma se si sentivano vittime di bullismo o non mi volevano, perché mi hanno inserito e tenuto lì per oltre 30 anni? Perché ero, e lo sono ancora, fantastico per il film, ecco perché! Solo un altro ragazzo di Hollywood del passato che cerca una pubblicità».