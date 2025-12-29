‘Malcolm in the Middle’: il trailer della nuova stagione

Hulu ha pubblicato il primo teaser trailer di Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, serie sequel in quattro episodi che segna il ritorno di uno dei family sitcom più seguiti degli anni 2000. Il debutto è fissato per il 10 aprile 2026 negli USA.

Il revival riprende la storia della famiglia più disfunzionale del mondo e, secondo la sinossi ufficiale, il Malcolm che vediamo ora avrebbe cercato di tenersi lontano dai familiari per più di un decennio, ma viene inevitabilmente risucchiato di nuovo nel loro mondo quando Hal e Lois pretendono la sua presenza per celebrare il 40° anniversario di matrimonio. Un evento che promette di riaprire vecchie dinamiche, tensioni irrisolte e l’inconfondibile follia domestica che ha reso celebre la serie.

Il cast principale riunisce diversi volti storici: Frankie Muniz torna nei panni di Malcolm, affiancato da Jane Kaczmarek (Lois), Bryan Cranston (Hal) e Christopher Masterson (Francis). Il personaggio di Dewey sarà invece interpretato da Caleb Ellsworth-Clark, segnando uno dei cambiamenti più evidenti rispetto alla serie originale.

Il teaser trailer: