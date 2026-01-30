Macaulay Culkin ricorda Catherine O’Hara: «Mamma, credevo avessimo tempo»

Il mondo sta piangendo la scomparsa della leggendaria Catherine O’Hara, morta venerdì all’età di 71 anni, e tra chi la ricorda con dolore c’è anche Macaulay Culkin, che interpretò il figlio Kevin McCallister in Mamma, ho perso l’aereo e Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York.

«Mamma», ha scritto Culkin su Instagram, condividendo una foto di loro due tratta dal classico natalizio del 1990. «Credevo avessimo tempo. Ne volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho ascoltata. Ma avevo ancora così tanto da dire». «Ti voglio bene», ha continuato. «Ci vediamo più tardi».

O’Hara è morta nella sua casa di Los Angeles. Un suo rappresentante ha confermato la notizia a Rolling Stone, aggiungendo che l’attrice è deceduta dopo una breve malattia, di cui non sono stati forniti ulteriori dettagli. Anche numerose celebrità, da Pedro Pascal a Lily Tomlin, hanno reso omaggio all’attrice canadese scomparsa, pubblicando messaggi affettuosi online.

Nel 2024, O’Hara aveva tenuto un discorso durante la cerimonia per la stella di Culkin sulla Hollywood Walk of Fame, ricordando la prima volta in cui aveva visto Mamma, ho perso l’aereo al cinema, poco dopo l’uscita. Due ragazzi vicino a lei dovevano andare in bagno ed erano terrorizzati all’idea di perdersi una parte del film. «Sono andati nel panico all’idea di poter perdere qualcosa di straordinario, si sono voltati a guardare lo schermo e uno di loro ha detto: “Va bene. È solo la mamma”».

«Mamma, ho perso l’aereo è stato, è e sarà sempre un fenomeno globale amatissimo», ha aggiunto, mentre Culkin le stava accanto in lacrime. «Il motivo per cui famiglie di tutto il mondo non riescono a lasciar passare un anno senza guardare e amare Mamma, ho perso l’aereo insieme è Macaulay Culkin».

Da Rolling Stone US