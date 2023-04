Ma Timothée Chalamet e Kylie Jenner stanno davvero insieme?

Si fanno sempre più insistenti le voci di un flirt tra Timothée Chalamet e Kylie Jenner. E ora ci sarebbe anche una prova schiacciante.

TMZ, il sito di gossip per eccellenza, avrebbe beccato l’auto dell’imprenditrice della famiglia Kardashian parcheggiata nel vialetto d’ingresso della casa losangelina della star di Chiamami col tuo nome e Dune.

La storia tra Chalamet Jenner, che ha due figli con il rapper Travis Scott, sarebbe avvenuta durante l’ultima fashion week di Parigi.

Qui uno dei video circolati su Twitter che li mostrano insieme:

Kylie Jenner and Timothée Chalamet interacting during Paris Fashion Week in resurfaced video amid dating rumors. pic.twitter.com/kWc7Vlsd9z

— Buzzing Pop (@BuzzingPop) April 8, 2023