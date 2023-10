Ma davvero Gwyneth Paltrow usa il suo Oscar come fermaporta?

Dove tiene il suo Oscar Gwyneth Paltrow? In un recente video per la serie “73 Questions” di Vogue, si vede l’Academy Award dell’attrice che tiene aperta una porta fuori dalla sua casa negli Hamptons.

“Che bellissimo Academy Award”, dice l’intervistatore Joe Sabia, al quale Paltrow risponde: “Il mio fermaporta. Funziona alla grande!”.

Diverse testate hanno riportato l’osservazione di Gwyneth Paltrow sul suo Oscar come un dato di fatto, con titoli come “Gwyneth Paltrow usa il suo Oscar come fermaporta: ‘Funziona alla grande!'”, oppure: “Sì, Gwyneth Paltrow usa davvero il suo Oscar come fermaporta”.

Un portavoce dell’attrice ha detto a Variety che “ovviamente è una battuta”, citando un’intervista con il New York Times in cui l’attrice afferma di tenere l’Academy Award nella sua casa di Amagansett, New York.

La Paltrow ha vinto l’Oscar nel 1999 per la sua interpretazione di Viola De Lesseps in Shakespeare in Love. A maggio aveva dichiarato in un episodio del podcast Call Her Daddy che la vittoria come migliore attrice le aveva provocato una crisi di identità.

“Una volta vinto l’Oscar ho avuto un po’ di crisi, perché se vinci il più grosso premio al mondo, poi cosa fai dopo?”, ha spiegato Paltrow. “Sei al centro dell’attenzione in quella notte e nelle settimane successive è disorientante. E, francamente, davvero poco sano. Ho pensato: ‘È pazzesco. Non so cosa fare, non so come muovermi ora’. Era tanta, troppa roba. Non sto dicendo che lo restituirei o qualcosa del genere – sia chiaro – è stata un’esperienza straordinaria, ma in un certo senso ha messo in discussione molte cose nella mia vita”.