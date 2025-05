Ma davvero c’è qualcuno che vuole comprare un sapone con l’acqua da bagno di Sydney Sweeney?

C’è una chiesa a Dubrovnik che sostiene di possedere i pannolini di Gesù Cristo e un’altra cappella a Roma che ha un pezzo di dito che si suppone appartenesse a Tommaso – quello che l’apostolo ha infilato in una delle ferite di Cristo. Ecco, nessuna di queste due cose è però paragonabile a ciò che Sydney Sweeney offre come reliquia personale che potreste possedere voi stessi: l’acqua del suo bagno.

Be’, più o meno. L’attrice ha collaborato con il Dr. Squatch, produttore di “sapone naturale per uomini”, per un nuovo prodotto chiamato Sydney’s Bathwater Bliss. “Abbiamo creato un sapone in edizione limitata imbevuto dell’acqua in cui ha fatto il bagno”, ha dichiarato l’azienda in un post sui social media. “Perché? Perché in tanti la chiedevano. E Sydney ha detto: ‘Facciamolo!'” E naturalmente, l’azienda afferma che “ha un profumo di erezione mattutina”. Gli acquirenti devono avere almeno 18 anni e sarà ufficialmente disponibile il 6 giugno.

Sweeney ha discusso dell’iniziativa, avviata da Belle Delphine cinque anni fa, con GQ. “I fan scherzano sempre sul fatto che vorrebbero l’acqua in cui faccio il bagno”, ha detto. “Ho pensato: ‘Questo è un modo fantastico per interagire con il pubblico e dargli ciò che desidera’. Ma poi spero anche di incoraggiarli a prendersi cura di sé in modo sano”. (Ha anche detto di aver visto Saltburn e di riconoscere che la scena del bagno in quel film “probabilmente è stata un enorme catalizzatore” per la sua acqua da bagno).

L’attrice ha detto di possedere una saponetta e di averla usata lei stessa la mattina stessa dell’intervista, ma di averla usata sotto la doccia. L’acqua del bagno, ha detto, proveniva solo dal servizio fotografico del Dr. Squatch. “Avevano una vasca per me”, ha detto. “E io ci sono entrata, ho preso un po’ di sapone, abbiamo fatto un bel bagno e loro hanno preso l’acqua. Quindi è davvero l’acqua del mio bagno”. Almeno è più pulita di un antico dito mozzato.

Da Rolling Stone US