‘Ma che ci faccio io qui?’, storie di ragazzi e ragazze tra palco e realtà

“Ma che ci faccio io qui?”: è la domanda che si fanno tanti adolescenti alle prese con un’avventura che cambia, definisce, libera le loro vite. Quella del teatro.

Ed è anche la domanda da cui parte l’omonimo documentario di Alessandro Bignami e Katia Nobbio, per la regia di David Emmer, prodotto da Rai Cultura, presentato in anteprima al Pesaro Film Festival martedì 17 giugno e in programmazione mercoledì 18 giugno su Rai Movie alle 13:20 (sarà poi disponibile su RaiPlay).

Intervistati e raccontati nella loro esperienza con il teatro – ma anche nelle loro vite quotidiane, tra scuola, identità, bullismo, camerette e relazioni con gli altri – sono i ragazzi e le ragazze di diverse realtà: il laboratorio teatrale Carrozzerie.not di Roma, il corso della compagnia Compagni di viaggio di Torino, il Nest di Napoli e il lavoro sullo spettacolo Chi come me? di Roy Chen al Teatro Franco Parenti di Milano.

Accanto a loro, figure che hanno attivamente un ruolo nella formazione teatrale e cinematografica di tanti ragazzi e ragazze, come Vinicio Marchioni, Francesco Di Leva (fondatore proprio del Nest nel quartiere “difficile” di San Giovanni a Teduccio) e la regista Laura Luchetti, ma anche giovani attrici come Yile Vianello, che ha cominciato a recitare proprio da adolescente (in Corpo celeste di Alice Rohrwacher) e si rispecchia in questi giovani aspiranti colleghi (o non tutti: c’è chi “da grande” vuole fare il medico).

Ma al centro ci sono appunto loro, questi teenager con le loro ansie, le loro fragilità, ma anche i loro sogni, in un ritratto sensibile e sfumato che punta al dialogo tra le diverse generazioni. Ci sono questi ragazzi e ragazze nei corsi di recitazione e nei teatri in giro per l’Italia, a osservare da dentro e da fuori l’adolescenza che percorre la sua strada di trasformazione. Ma che ci faccio io qui? ci invita a capirla, almeno un po’ di più. E a farci, anche noi, quella domanda da cui può – e deve – partire tutto.

Qui una clip del film: