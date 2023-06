Ma Bill Murray e Kelis stanno davvero insieme?

Da qualche giorno i nomi di Kelis e Bill Murray sono in tendenza sui social. Se vi siete chiesti il perché, eccolo: pare che la cantante, 43 anni, e l’attore, 72, siano una nuova coppia, un match che nessuno si aspettava.

The Sun scrive che Bill era presente al set di Kelis al Mighty Hoopla Festival di Londra lo scorso fine settimana e ha assistito alla performance da un’area di fianco al palco.

La testata afferma che i due “si stanno avvicinando da un po’ di tempo” e sono stati avvistati nello stesso hotel a Londra.

“Si erano già incontrati negli Stati Uniti, il che aveva fatto parlare le persone del settore, e ora si sono visti a Londra mentre erano entrambi qui. Chiaramente si piacciono”, ha detto una fonte. “Sono stati visti entrambi nello stesso albergo, e lui è stato alle esibizioni di lei diverse volte prima di andare al Mighty Hoopla”.

La fonte ha spiegato anche che Billy e Kelis probabilmente hanno legato anche perché hanno perso entrambi da poco una persona cara: la moglie da cui Murray era separato è morta nel 2021, mentre il marito di Kelis l’anno scorso. “Hanno anche condiviso lutti recenti e c’è un legame tra loro”, sottolinea. “Qualunque cosa li abbia fatti incontrare, e per quanto improbabile sembri, sono entrambi single e si stanno divertendo nonostante la notevole differenza di età”.

Ecco un po’ di reazioni su Twitter alla notizia.

I’m just going to assume that “Kelis is dating Bill Murray” headline is just a prank — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 8, 2023

Me: "I don't care about celebrity relationships." Friend: "Kelis and Bill Murray are dating." Me: pic.twitter.com/LRWQSG4EUC — Brown Anthony™ (@anthelonious) June 8, 2023

hey guess who kelis is dating i’ll give you infinity tries — a little goblin’s goon (@afewbadgregs) June 8, 2023