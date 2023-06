L’ultimo film di Carrie Fisher uscirà oltre sette anni dopo la sua morte

L’ultimo film di Carrie Fisher, Wonderwell, uscirà quest’estate negli States dopo sette “difficilissimi” anni di lavorazione.

Vertical ha acquisito i diritti di distribuzione del film in Nord America, Regno Unito e Irlanda, riporta Deadline. Diretto da Vlad Marsavin, dovrebbe arrivare nelle sale in un numero di copie limitate negli Stati Uniti il 23 giugno, a cui seguirà un’uscita digitale.

La Fisher ha finito di girare le scene di Wonderwell nel 2016, poche settimane prima di morire il 12 dicembre. Il film è interpretato anche da Rita Ora, Nell Tiger Free, Sebastian Croft e Kiera Milward.

“Il viaggio che abbiamo intrapreso come registi con questo film è stato complesso quanto quello del lungometraggio stesso”, ha detto Marsavin. “Dalle riprese alla presentazione ci sono voluti sette anni. Gli effetti visivi su un film di questa portata richiedono tempo, poi c’è stato il Covid e, naturalmente, la scomparsa della nostra meravigliosa Carrie Fisher. Ora è il momento perfetto per condividere i suoi momenti magici sullo schermo nei panni di Hazel”.

Nel luglio 2021, il produttore del film Lee Rudnicki ha raccontato la scena finale di Fisher in un post sul blog, descrivendola come “una scena che penseresti per salutare i tuoi fan”.

“L’ultima battuta di Carrie riguarda la vita stessa – non la spoilero qui, ma è geniale, straziante anche. Alla fine mi è scesa una lacrima. E poi Carrie se ne va… La Principessa Leila se n’è andata per sempre”, ha scritto il produttore. “E poi, ieri sera in quel teatro, ho avuto la pelle d’oca come non l’avevo mai avuta in vita mia. Quella scena è oro, un saluto finale magico per un’attrice e una donna molto speciale che ha lasciato questa Terra troppo presto”.

Il mese scorso, Fisher è stata celebrata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, dove è stata omaggiata da sua figlia Billie Lourd e dal suo co-protagonista di Star Wars, Mark Hamill.

“Era la nostra principessa, dannazione”, aveva detto Hamill. “E l’attrice che l’ha interpretata era una donna meravigliosa, ferocemente indipendente e divertente, che ci ha tolto il fiato. Una donna determinata e tosta, ma con una vulnerabilità che ci ha fatto tifare per lei e desiderare che fosse felice”.

