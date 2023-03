Los Angeles Italia festeggia le donne con Sabrina Impacciatore, Violante Placido e tante altre

Il Los Angeles Italia – Film Fashion and Art Festival festeggia le donne del cinema. Il produttore Andrea Iervolino e la collega Chiara Tilesi hanno accolto un nutrito gruppo di artiste per un dibattito sul cinema “rosa” dopo la proiezione speciale del film Tell It Like A Woman (prodotto da Ilbe e Wdit) la cui canzone originale, scritta da Diane Warren e cantata Sofia Carson, è in corsa per l’Oscar.

Tra le ospiti, le attrici Sabrina Impacciatore, reduce dal successo internazionale della seconda stagione di The White Lotus, Violante Placido, Madalina Ghenea, Caterina Milicchio e la regista Maria Sole Tognazzi, insieme alla collega indiana Leena Yadav e alla diva singalese Jacqueline Fernandez (premiata con il LA Italia Humanitarian Award) al Chinese Theatre di Hollywood nella serata della kermesse promossa col sostegno del Ministero della Cultura ed Intesa Sanpaolo. Nel corso dell’evento, è stata ricordata Lina Wertmüller, prima donna della storia ad essere stata candidata all’Oscar e tra le prime personalità a rivendicare nell’industria dello spettacolo rispetto per le donne alla stregua di quanto è sempre stato garantito agli uomini.

Presenti anche lo sceneggiatore e regista Mike White (The White Lotus) insieme a Ferzan Özpetek, Max D’Epiro e Pippo Mezzapesa, autore del recente Ti mangio il cuore con Elodie, oltre ai premi Oscar Bobby Moresco e Nick Vallelonga (Green Book), ad esprimere massima solidarietà alle “donne-artiste” che oggi più del passato riescono finalmente a trovare spazio nell’industria.

Il festival LA Italia 2023 è stato inaugurato dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, che ha accompagnato Giancarlo Giannini alla cerimonia di “consegna” della sua stella sulla Walk of Fame, insieme alla produttrice Raffaella de Laurentiis, erede del leggendario Dino, che ha dato il benvenuto al pubblico in qualità di presidente della manifestazione di quest’anno. Alla cerimonia sono intervenute anche il nuovo Console Generale d’Italia in California, Raffaella Valentini, e la commissione dell’ICE sulla West Coast USA Alessandra Rainaldi, orgogliosa per gli ottimi risultati sul fronte della produzione e dell’incoming in Italia di nuovi film internazionali.

Tra i prossimi ospiti del festival, Paolo Genovese e i candidati all’Oscar Alba Rohrwacher (attrice nel corto di sua sorella Alice Le pupille), Aldo Signoretti (per Elvis) e Lorenzo Zurzolo (tra i volti di EO di Jerzy Skolimowski, candidato tra i film internazionali), che saranno premiati all’Istituto Italiano di cultura venerdì 10 marzo, a poche ore dalla cerimonia degli Academy Award.

LA Italia 2023, promosso dall’Istituto Capri nel mondo, gode del patrocinio del Ministero degli Esteri, del Consolato Generale, dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, ed è organizzato in collaborazione con RS Production, ILBE, Rainbow, Colorado Film e Givova.