‘LOL – Chi ride è fuori’, svelato il cast della terza stagione

È stato svelato il cast della terza stagione di LOL – Chi ride è fuori.

La serie-hit di Amazon Prime Video non ha ancora una data di uscita, ma ora ci sono i nomi degli sfidanti, che anche stavolta si sfideranno sotto l’occhio vigile di Frank Matano e Fedez.

Eccoli: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

LOL – Chi ride è fuori è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi nel 2023.