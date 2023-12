‘LOL – Chi ride è fuori 4’, ecco il cast della nuova stagione del comedy show

Prime Video ha svelato i nomi della quarta stagione di LOL – Chi ride è fuori. Choose your fighter: Giorgio Panariello, Aurora Leone dei The Jackal, Edoardo Ferrario, Lucia Ocone, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria, Diego Abatantuono. A loro poi si aggiungerà anche un aspirante comico, vincitore dello show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

Come previsto dal regolamento del format internazionale, i concorrenti si sfideranno a colpi di gag ma dovranno rimanere impassibili per sei ore consecutive cercando invece di far ridere i proprio avversari. Il premio finale di 100mila euro sarà devoluto a favore di un ente benefico scelto dal vincitore. A coadiuvare Fedez nella conduzione ci saranno Frank Matano e Lillo Petrolo e i cinque episodi saranno disponibili in esclusiva su Prime Video all’inizio del 2024.