Lo show di Fiorello è il nuovo dopofestival

Nuovo annuncio di Amadeus al Tg1, ormai una sorta di format road to Sanremo: «Adesso le novità sono sempre più incalzanti, perché mancano pochi giorni all’inizio del festival. Voglio condividere quella di questa sera con un amico di Sanremo, del festival, vostro e mio».

Entering (sì, avevate indovinato) Fiorello: «È un annuncio un po’ strano, che nasce dal mio amore per il Festival. Andando in onda alle 7 del mattino, non avrei potuto vederlo fino alla fine, al massimo fino alle dieci e mezza, undici meno un quarto, per andare poi a letto. Mi è venuta così l’idea di fare Viva Rai2! subito dopo: appena finisci la puntata, Ama, io vado in diretta, mi dai la linea di notte».

Lo showman non sarà dunque al fianco del conduttore sul palco dell’Ariston, come aveva già annunciato, ma porterà la sua trasmissione del mattino simbolicamente in Riviera, trasformandola di fatto del Dopofestival di quest’anno. Viva Rai2: Viva Sanremo! Di notte andrà in onda eccezionalmente su Rai 1 da martedì 7 a venerdì 10 febbraio, subito dopo la puntata di Sanremo: 45 minuti tra notizie, varietà e curiosità dall’Ariston grazie anche agli scoop e collegamenti con l’inviato al Festival, Gabriele Vagnato. Già perché Fiorello e Fabrizio Biggio e tutto il cast di Viva Rai2 trasmetteranno dal Glass studio di Via Asiago a Milano. Ma chissà che Fiore non decida di fare una comparsata delle sue al fianco dell’amico Ama.