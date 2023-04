Lizzo e Jack Black hanno recitato in ‘The Mandalorian’

Nell’ultimo episodio andato in onda di The Mandalorian, serie tv dell’universo Star Wars distribuita su Disney+, ci sono stati due ospiti d’eccezione: Lizzo e Jack Black.

La puntata (dal titolo Mercenari), diretta da Bryce Dallas Howard, figlia di Ron Howard, è stata la sesta della terza stagione e ha visto i due artisti recitare assieme nelle stesse scene nel ruolo della famiglia reale del pianeta Plazir-15. Lizzo è diventata così la Duchessa, mentre Black ha preso le vesti di Capitan Bombardier. Nell’episodio c’è anche da notare il cameo di Christopher Lloyd, il Doc di Ritorno al Futuro.

Jack Black ha così pubblicato sui suoi social una foto con la cantante parlando dell’esperienza: «È stato davvero divertente lavorare con Lizzo in The Mandalorian ed essere il re e la regina di Plazir-15!». Lizzo si è invece mostrata in un selfie circondata da vari pupazzi e action figure di Grogu, ovvero Baby Yoda, al grido di: «Sono in Star Wars!».