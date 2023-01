L’Ischia Global Film & Music Festival torna il 9 luglio con nuove star e premiazioni

Sono state annunciate le date della prossima edizione del prestigioso Ischia Global Film & Music Festival, il festival dedicato ai film e alla musica fondato da Pascal Vicedomini. La kermesse, giunta alla sua 21ima edizione, si terrà dal 9 al 16 luglio sull’isola campana.

Un’esperienza iniziata due decenni, ideata da Pascal Vicedomini insieme a Giancarlo Carriero e Tony Renis, per sostenere l’industria del cinema e della musica e dare opportunità concrete ai tanti giovani artisti italiani e internazionali, come dimostrano gli oltre 1400 autori che hanno chiesto di parteciparvi nella scorsa edizione attraverso la piattaforma filmfreeway.com. Un modo non solo di dare attenzione al cinema e alla musica internazionale e nazionale, ma anche di premiare gli astri nascenti del settore.

Ischia Global Film & Music Festival in questi primi ventuno anni di vita è riuscita nell’intento e nella sua ambizione di riportare l’isola ai fasti degli anni ’60, reinserendola all’interno della geografia del jet set internazionale, diventando un momento di incontro per addetti ai lavori, curiosi e pubblico.

Basta sfogliare il lungo elenco dei partecipanti di questi primi vent’anni per capire la portata dell’evento, tra star e divi, premi Oscar e musicisti di caratura mondiale. All’interno del festival sono passati i grandi protagonisti, attori, registi, produttori, del cinema e della musica internazionale, da Adrien Brody a Dennis Hopper, da Francis Ford Coppola a Naomi Watts, da John Landis, da Matt Dillon a Nicholas Cage. E ancora Samuel L. Jackson, Baz Lurhmann, Selena Gomez, Oliver Stone, Rosario Dawson, Sting, Sheryl Crow, Bob Geldolf, Quincy Jones. Anche tra gli italiani, grandi nomi del cinema e della musica, da Andrea Bocelli a Christian de Sica, da Dante Ferretti a Zucchero, da Silvio Muccino a Pupi Avanti. E ancora Valeria Bruni Tedeschi, Matteo Garrone, Giancarlo Giannini, Dario Argento, Stefano Bollani, Riccardo Scamarcio.

Se guardiamo ai membri onorari del board infatti ci sono tra i più prestigiosi rappresentanti del cinema e dell’industria musicale. Oltre ai nomi già citati, possiamo segnalare ancora Franco Nero, Enrico Vanzina, Danny De Vito, Stanley Tucci, Christoph Waltz, Vanessa Hudgens, Julio Iglesias, Rob Reiner, e poi Giuseppe Tornatore, Carlo Verdone, Gino Paoli, Violante Placido, Massimo Ranieri. E ancora Harry Belafonte, Monica Bellucci, Alfonso Cuaron, Michael Fassbender, Valeria Golino, Alejandro Gonzalez Inarritu, Tom Hilfinger.

Un impegno che, negli anni, ha mobilitato anche i grandi nomi della politica (nel comitato d’onore infatti han fatto parte anche Dario Franceschini, Vincenzo De Luca, Francesco Rutelli) tanto che Pascal Vicedomini nel 2012 è stato insignito da una medaglia di bronzo dall’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per l’impegno culturale ed imprenditoriale nel promuovere positivamente l’arte cinematografica italiana d’estate in una perla turistica del Mezzogiorno.

Tra proiezioni, mostre, feste e incontri, masterclass ogni edizione è dedicata ad una differente nazione del mondo (dall’Argentina all’Iran, dalla Francia alla Cina, dall’India al Brasile), a sottolineare e marcare l’ambizione (e l’attenzione) globale del festival, oramai un vero e proprio porto culturale per l’industria cinematografica e musicale internazionale. Nell’ultima edizione, si sono aggiudicati una statuetta Baz Luhrmann per Elvis, Haley Bennett per l suo ruolo in Cyrano e Micheàl Richardson come miglior rising star per On Our Way. L’Ischia Legend Award è andato a Andrew Garfield, ma tra i premiati ci sono anche Clive Davis, Matteo Bocelli, Sophie Lane Curtis (Breakout Director of the Year Award per On Our Way), Jonas Carpignano (miglior regista italiano per A Chiara), Davide Calgaro ( Prince of Comedy – Carlo Vanzina Award), Jerzy Skolimowski (Truman Capote Award), Joe Wright (Luchino Visconti Award), Aldo Signoretti (Lifetime Achievement Award) e molti altri.

L’appuntamento per la prossima edizione del festival è quindi previsto dal 9 al 16 luglio, per un’imperdibile settimana che si preannuncia ricca di eventi e star.