Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis tornano nel sequel di ‘Freaky Friday’

C’è una gran notizia per i fan di Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis: le due torneranno nel sequel di Freaky Friday, in italiano Quel pazzo venerdì, film uscito 2003 e basato sul romanzo per ragazzi A ciascuno il suo corpo di Mary Rodgers.

La trama infatti racconta di Tess e sua figlia Anna che non vanno d’accordo fino a quando le cose cambiano del tutto e, in uno strano incidente, i loro corpi vengono scambiati e sono costrette a vivere l’una la vita dell’altra.

Le voci giravano da un po’ ma ora, secondo Variety, la Disney starebbe finalmente lavorando a un sequel. A confermarlo Lindsay Lohan con un post su Instagram. Il film del 2003 fu un grande successo commerciale, e incassò più di 150 milioni di dollari al botteghino.