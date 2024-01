Lindsay Lohan è «ferita e delusa» dal nuovo ‘Mean Girls’. Ecco perché

Tutto sembrava procedere per il verso giusto. Durante la premiere del musical di Mean Girls, la star della versione originale Lindsay Lohan si era presentata sul red carpet, tra applausi e fotografi. E nel musical c’è anche lei che fa un cameo. Un passaggio di consegne che i fan hanno amato.

Lindsay però, dopo aver visionato il film per intero, ha fatto sapere tramite i suoi rappresentanti di essere delusa e arrabbiata per una battuta contenuta all’interno della pellicola. L’attrice e cantante si riferisce all’utilizzo del termine “fire crotch”. Nel film, Megan Thee Stallion si definisce la “fire crotch” degli anni Duemila. Il termine indica una persona con i “peli pubici rossi”, e l’espressione fu utilizzata in maniera offensiva da Brandon Davis, nel 2006. All’uscita di un locale insieme a Paris Hilton e alla sorella Nicole, Davis si mise a fare commenti molto volgari su Lindsay mentre i paparazzi riprendevano tutto. Il video diventò molto popolare online e quel soprannome le rimase addosso per un po’.

«Lindsay è rimasta molto ferita e delusa dal riferimento nel film», ha detto a The Messenger la rappresentante della star Leslie Sloane.

Intanto, Variety ha riportato la cifra che Lindsay avrebbe ottenuto per il cameo nel remake: 500.000 dollari. «Ricordo la sensazione che ho provato quando ho saputo che Lindsay ne avrebbe fatto parte. Erano tutti così felici: c’era un’energia speciale quel giorno», ha detto a Variety la co-regista Samantha Jayne.