Le metamorfosi del corpo (e del cinema): le nuove visioni di Palazzo Grassi

Comincia il 15 ottobre al Teatrino di Palazzo Grassi a Venezia la nuova edizione della rassegna di cinema d’autore a cura del critico e curatore Dominique Païni. Da ottobre a dicembre, saranno otto le serate di proiezioni, dedicate a Thomas Schütte e alla sua mostra in corso a Punta della Dogana: Le metamorfosi del corpo.

Corpi metamorfici anche quelli delle visioni (letteralmente) di questa selezione di film di epoche e generi diversi, che esplorano le possibilità quasi infinite di trasformazione, ibridazione e, appounto, metamorfosi del corpo umano.

Per approfondire le tematiche, scoprire contenuti dietro le quinte e curiosità sui film in programma, sono state realizzate otto pillole videopodcast, presentate ogni settimana dal giornalista di Rolling Stone Italia Mattia Carzaniga, per accompagnare ogni appuntamento regalando uno sguardo alternativo.

Le metamorfosi del corpo - Trailer

Ogni serata prevede un “double feature“: i primi due film della rassegna, il 15 ottobre, sono La mosca (1986) di David Cronenberg e Radiazioni BX: distruzione uomo (1957) Jack Arnold. Tra gli altri titoli presentati, classici antichi e moderni, da Frankenstein (1931) di James Whale a Nightmare – Dal profondo della notte (1984) di Wes Craven, passando per Solo gli amanti sopravvivono (2013) di Jim Jarmusch e Titane (2021) di Julia Ducournau.

Tutto il programma è disponibile qui.