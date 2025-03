‘Le donne al balcone’ forti, toste e indipendenti di Noémie Merlant

Forti, toste, indipendenti, canterebbe qualcuno. Così sono Le donne al balcone di Noémie Merlant, in uscita il 20 marzo con Officine UBU, di cui vi proponiamo questa clip esclusiva.

Il copione è firmato dall’attrice e regista – anche nel trio di protagoniste insieme a Souheila Yacoub e Sanda Codreanu – insieme alla regista e sceneggiatrice Céline Sciamma, che l’aveva diretta in Ritratto della giovane in fiamme (2019). Tra gli altri film in cui l’abbiamo vista come interprete, Parigi, 13Arr. di Jacques Audiard (2021), L’innocente di Louis Garrel (2022) e TÁR di Todd Field (2022), al fianco di Cate Blanchett.

Ruby (Codreanu) e Nicole (Yacoub) sono due giovani amiche che vivono in un vivace condominio nel cuore di Marsiglia. Mentre Ruby intrattiene i clienti con la sua attività di camgirl, Nicole passa le giornate a spiare dal balcone l’attraente vicino di casa (Lucas Bravo, già chef rubacuori di Emily in Paris), per il quale nutre una forte attrazione. Durante una torrida giornata estiva, la loro amica Élise (Merlant), in fuga dal fidanzato opprimente, si precipita a casa delle amiche e all’arrivo tampona inavvertitamente proprio l’auto del vicino misterioso. Con il pretesto di discutere un risarcimento, le ragazze accettano l’invito per un drink a casa del vicino, entusiaste all’idea di conoscere finalmente l’uomo dei loro sogni. A notte fonda, Nicole ed Élise decidono di tornare a casa e di lasciare Ruby in compagnia del vicino. Quella che sembrava una festa spensierata si trasforma però in un incubo quando, la mattina seguente, Ruby fa ritorno nell’appartamento ricoperta di sangue e in stato di shock. Le tre amiche si ritrovano così coinvolte in una situazione tragicamente delirante e dovranno escogitare al più presto una soluzione rocambolesca per uscire dai guai e rivendicare la loro libertà.

Commedia venata di horror, Le donne al balcone – The Balconettes è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2024, dove è stato accolto come un inno sfrenato e originale alla libertà delle donne di oggi.