L’attore Gabri Guevara è stato arrestato a Venezia con l’accusa di stupro

Sabato scorso Gabriel Guevara, attore 22enne conosciuto per i suoi ruoli nella versione spagnola della serie Netflix Skam e nel film È colpa mia? (Amazon Prime), è stato fermato dalla polizia di Venezia. Su di lui un mandato di arresto internazionale per l’accusa di violenza sessuale in relazione a un episodio di stupro avvenuto in Francia, quando era ancora minorenne. Guevara è stato arrestato mentre si trovava a Lido in quanto vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation, un premio non direttamente collegato alla Mostra.

La polizia l’avrebbe bloccato poco dopo l’arrivo al Lido, raccontato in diverse storie via Instagram, nel pomeriggio del 2 settembre. Su Twitter la Biennale, la fondazione che organizza la Mostra, ha diffuso un comunicato per specificare che la presenza di Guevara al Lido non aveva niente a che fare con le attività della Mostra.