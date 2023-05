Lasciate perdere tutto e guardate SUBITO il trailer di ‘Dune – Parte Due’

La diffusione della locandina di Dune – Parte Due con la data di uscita aveva creato, se possibile, ancora più hype. E ora che finalmente è arrivato il trailer del secondo capitolo dell’adattamento di Dune by Denis Villeneuve… be’ insomma, fateci vedere il film ORA e nessuno si farà male.

Ci sono Timothée Chalamet che cavalca per la prima volta un gigantesco verme della sabbia, una bella dose di Zendaya (at last), IL BACIO, Florence Pugh alias la principessa Irulan e un inedito Austin Butler calvo nei panni di Feyd-Rautha Harkonnen, nipote del barone Harkonnen (Stellan Skarsgård) e atteso prossimo sovrano di Arrakis. E la vera domanda non è se Paul sarà in grado di fermare Feyd-Rautha, ma se Butler deciderà di rimanere senza capelli per lo stesso periodo di tempo in cui ha mantenuto l’accento alla Elvis.

“Nelle ombre di Arrakis si celano molti segreti”, dice Irulan/Pugh, “il più oscuro di tutti però rimane la fine di casa Atreides”. Dune – Parte Due infatti riprende con Paul Atreides (Chalamet) appena scampato a una morte certa, che vive tra i Fremen con Chani (il personaggio di Zendaya, che riuscirà a brillare dopo un piccolo ruolo nella prima parte). Desideroso di vendicarsi di coloro che hanno distrutto la sua famiglia e contemporaneamente aiutare i Fremen a rovesciare i loro oppressori coloniali, Paul impara usi e costumi della gente del deserto.

Dune – Parte Due arriverà nelle sale il 1 novembre. Il cast comprende anche Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Charlotte Rampling e Javier Bardem.