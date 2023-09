‘Lando’, lo spin-off di ‘Star Wars’ by Donald Glover non sarà più una serie, ma un film

All’inizio dell’estate era stato annunciato che Donald Glover (e il fratello Stephen) stavano lavorando con Disney+ per creare una serie spin-off dedicata al personaggio di Lando Calrissian, che l’attore, musicista e regista ha interpretato in Solo. A quanto pare, invece, si tratterà di un film.

Nei giorni scorsi la Lucasfilm ha confermato a Variety che Lando sarà un lungometraggio, dopo che Stephen Glover lo ha anticipato nel corso di un podcast.

«Non è una serie… l’idea in questo momento è quella di fare un film», ha detto Stephen Glover nel corso di Pablo Torre Finds Out. «Per ora, a causa dello sciopero, è un po’ come il gioco del telefono con tutte le informazioni».

La serie su Lando era nei progetti di Disney dal 2020, due anni dopo che Glover aveva impersonato una versione più giovane del personaggio (originariamente interpretato da Billy Dee Williams) nel film del 2018 su Han Solo. Secondo i rumour, i Glover hanno firmato l’accordo per scrivere la nuova serie a maggio, prima dell’inizio dello sciopero della Writers Guild of America.

Quando Lando fu annunciato per la prima volta un paio di anni fa, Justin Simien (Dear White People) doveva scrivere la sceneggiatura. Poco prima che si diffondesse la notizia che i Glover avrebbero preso il controllo del progetto, The Hollywood Reporter ha pubblicato un’intervista con Simien in cui ha ammesso «di non sapere se fosse ancora nel gruppo di lavoro».

Dopo la fine della sua serie-hit Atlanta nel 2022, Donald Glover è tornato quest’anno con una nuova serie horror satirica sull’ossessione delle pop star, Sciame. Sta anche preparando un reboot della spy-comedy Mr. & Mrs. Smith, in cui reciterà accanto a Maya Erskine di PEN15.