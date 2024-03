‘La storia infinita’: in arrivo nuovi film sul romanzo di Michael Ende

La storia infinita sta per tornare sui vostri schermi. Come scrive Variety, il romanzo fantasy di Michael Ende verrà nuovamente trasformato in una nuova serie di film, sotto la guida della Michael Ende Productions e della See-Saw Films (casa di produzione già a lavoro su Il discorso del re)

Pubblicato nel 1979, La storia infinita è stato un bestseller in patria ed è stato tradotto in 45 lingue, raggiungendo il successo mondiale. Del romanzo sono già stati realizzati tra film, rispettivamente nel 1984, 1990 e 1994. Il primo film è stato diretto da Wolfgang Petersen e interpretato da Barret Oliver (Bastian), Noah Hathaway (Atreyu) e Tami Stronach (Infanta Imperatrice). Per non è stata annunciata nessuna data di lavorazione o uscita.