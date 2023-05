‘La sirenetta’: ascolta Mahmood che canta ‘In fondo al mar’

Se qualche giorno fa era stato annunciato che Mahmood è uno dei doppiatori della versione live action della Sirenetta, in uscita il 24 maggio, ora è uscita una nuova preview del film in cui si sente il cantante che interpreta In fondo al mar.

Potete ascoltarla qui sotto:

Mahmood è la voce di Sebastian, il granchio amico di Ariel. Nella nostra ultima digital cover ci ha raccontato come è stato prestare la voce per il personaggio: «Il mio manager mi aveva segnalato l’opportunità di un provino per la Disney, senza dirmi per cosa. Poi ho intuito che fosse per il remake della Sirenetta, ho detto subito che volevo provarci. Durante il provino ho registrato un pezzo da In fondo al mar e due da Baciala, e poi un paio di frasi del parlato di Sebastian. Sulle canzoni ero prontissimo, le avrò cantante diecimila volte. La sirenetta è il mio cartone preferito, io ero già Sebastian».