La Settima Arte Cinema e Industria nel segno di Lina Wertmüller

Interviste

Vittorio Storaro: «Io che aspetto la luce perfetta? Una leggenda, non è vero niente»

Sì, ok: Bertolucci, ‘Apocalypse Now’, Woody Allen. Ma cosa c’era prima? Com’è nato tutto? Uno dei “cinematografi” (definizione sua) più grandi di sempre si racconta a Rolling. Come forse non aveva mai fatto