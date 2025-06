La sceneggiatura di un film incompiuto di David Lynch è stata venduta all’asta per 150mila dollari

Oggetti provenienti dal patrimonio personale e dall’archivio di David Lynch sono stati venduti per un totale di oltre 4,5 milioni di dollari in un’asta “white-glove” organizzata mercoledì da Julien’s Auctions e Turner Classic Movies. Il regista di culto è scomparso a gennaio all’età di 78 anni.

Tra i lotti più importanti della collezione all’asta figurano la sedia da regista di Lynch, venduta a 70mila dollari, una stampa 35 millimetri del suo classico surrealista del 1977 Eraserhead – La mente che cancella, venduta a 40mila dollari, e una copia personale della sceneggiatura del film candidato all’Oscar Mulholland Drive, venduta a 98mila dollari.

Lynch era noto per bere più di 20 tazze di caffè al giorno a un certo punto, e la sua macchina per caffè espresso personale La Marzocco GS/3 è stata venduta per 35mila dollari.

L’highlight della serata però era una serie di sceneggiature relative al film incompiuto più famigerato di Lynch: Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence. Il progetto, originariamente iniziato da Lynch alla fine degli anni ’70, è il mitico film perduto della vita del cineasta. Descritto da Lynch come un film “sull’elettricità e un tizio alto un metro con i capelli rossi”, il regista tornò ripetutamente sulla sceneggiatura e sul copione, scrivendo e riscrivendo Ronnie Rocket, ma senza mai trovare un adeguato supporto finanziario per svilupparlo completamente.

Nel 2013, Lynch disse allo scrittore David Breskin che Ronnie Rocket non era un progetto morto. “No, no, no, no, mai, nemmeno in un milione di anni”, sottolineò Lynch. “Aspetto che avvenga il passo successivo per farlo, se mai ce ne sarà uno. Aspetto il momento in cui non mi importerà più cosa succederà, tranne che il film sia finito […] Potrebbe essere un film che adorerei, ma non so se piacerà a molte altre persone. È molto astratto”.

“Le sceneggiature di Ronnie hanno subito ogni sorta di modifica nel corso degli anni”, ha detto An Kroeber, moglie di Alan Splet, sound designer di Eraserhead ed Elephant Man, a proposito del progetto. “Sospetto che Ronnie Rocket sia la storia più meditata di David e che potrebbe non essere mai realizzata, non perché la casa di produzione non volesse girarla, loro e molti altri erano disponibili, ma David no”.

“Ogni oggetto di questa collezione è servito da finestra sul mondo creativo surreale e intransigente di Lynch, che si tratti dei suoi film innovativi, del suo lavoro televisivo o del suo studio personale”, ha dichiarato Catherine Williamson, Managing Director of Entertainment di Julien’s Auctions, in una nota. “La risposta globale all’asta testimonia non solo l’importanza culturale della sua eredità, ma anche la profonda ammirazione e riverenza che ispira tra fan, collaboratori e collezionisti”.

