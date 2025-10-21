La prossima “dinastia” di Netflix? Saranno i Kennedy (con Jude Law nel cast)

È arrivata la green light, una serie sui Kennedy si farà. Questo quello che ha deciso Netflix per raccontare una delle dinastie più influenti dell’America contemporanea. La notizia è stata confermata dall’Hollywood Reporter.

La sceneggiatura sarà tratta dal libro Coming of Age in the American Century, 1917-1956 di Fredrik Logevall, che si concentra sulla figura di John Fitzgerald Kennedy. Per la regia si vocifera il nome di Thomas Vinterberg, mentre nel cast, nel ruolo del patriarca Joseph Kennedy Senior, dovrebbe essere presente Jude Law. La produzione sarà capitanata dallo showrunner Sam Shaw, la cui firma si trova già su prodotti come Manhattan e Castle Rock.

«La storia dei Kennedy è praticamente mitologia americana, sta tra Shakespeare e Beautiful», così ha dichiarato Shaw. «E la biografia impressionante, piene di sfumature di Frederik Logevall solleva il velo su alcune delle sfide e dei fardelli umani dietro al mito. E rivela tanto sul nostro presente, su come ci siamo arrivati e su dove stiamo andando, quanto proprio sui Kennedy. Sono entusiasta di poter esplorare questa saga famigliare in un mondo che cambia».

Il concept della narrazione? Cominciare dagli anni Trenta del Novecento, proprio dall’inizio. E seguire «l’ascesa improbabile di Joe e Rose Kennedy e dei loro nove figli, compreso il secondogenito ribella, Jack, che farà di tutto per sfuggire all’ombra del fratello maggiore, ragazzo-prodigio». Questa, almeno, è la logline diffusa ora per la serie.